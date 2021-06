HEA NÕU ⟩ Kuidas osta aiatehnikat, kui raha napib

Suuremate ostude puhul nagu näiteks robotmuruniidukid või mootorsaed tasub kaaluda väikelaenu võtmist. «Loomulikult on ideaalne olukord, kui on olemas piisav meelerahufond, kust saab hädavajalikeks ostudeks raha võtta. Samas tuleb arvestada, et alati ei ole see otstarbekas, kui asja saab osta ka lühiajalise väikelaenuga. Meelerahufondi kogutud raha läheb ehk tarvis just siis, kui mingil põhjusel krediidivõimekus on sootuks kaotatud,» kirjeldas Pant. Tema sõnul on eestlased usinad väikelaenude võtjad ning üha populaarsemaks on muutumas ka kuni paari tuhande eurone minilaen, millest kaetakse just ootamatud suuremad kulutused.