PILT SELGEKS ⟩ Millist laenu valida maakodu soetamiseks?

Sõltub vajadusest

Rebase sõnul sõltub sobiva laenu valik eelkõige laenusummast ja finantseerimise vajadusest. Et maakodud kipuvad sageli linnas asuvast kinnisvarast soodsamad olema, tasub potentsiaalsel ostjal mõelda väikelaenu peale, seda enam, et ootused maakodule on tavaliselt tagasihoidlikumad kui kodukinnisvara puhul.

«Väikelaenu tasub kaaluda kuni 20 000-eurose laenusumma puhul või siis, kui kliendil on olemas omafinantseering, mis puudujäävat summat katta aitab,» märkis Rebane. Samuti sobib väikelaen hästi ka remonditööde läbiviimiseks juba varasemalt soetatud maakodus.

Lihtsam ja kiirem viis

Väikelaenu kasuks räägib mitu erinevat argumenti. Kliendi vaatenurgast on tegemist väga lihtsa ja kiire taotlemisprotsessiga: nimelt pole vaja esitada tavapäraselt kodulaenuga kaasnevat kohustuslikku hindamisakti, ühtlasi ei lisandu protsessile hüpoteegi ega notari seadmise kulu. See tähendab, et kogu taotlusprotsessi jooksul kulub raha oluliselt vähem kui kodulaenu puhul.

Kuna lisadokumentide esitamine röövib tavaliselt palju väärtuslikku aega, tasub väikelaenu puhul meeles pidada, et taotluse esitamiseks kulub kliendil tavaliselt umbes viis minutit ning lepingu saab sõlmida soovi korral digitaalselt.

«Samuti pole väikelaenu puhul vaja omafinantseeringut ega tagatist, mis teeb taotlemise kliendi jaoks väga mugavaks,» rääkis ta ning lisas, et kogu protsess võtab reeglina aega umbes paar päeva.

Kindlasti tuleks arvestada, et väikelaenu taotlemisel oleks ära kirjeldatud laenu eesmärk ehk kodu ostmine või renoveerimine. «Maakodu soetamiseks mõeldud väikelaen ei tohiks minna igapäevaste kulutuste katteks, seega koduseid toiduvarusid ei tasuks laenusumma eest täiendada,» toonitas ta.

Palju eeliseid

Võrreldes kodulaenuga on väikelaenu intress küll kõrgem, kuid sellegipoolest on sel mitu eelist, mida kaalumisel arvesse võtta. «Väikelaenu intress võib küll olla kodulaenu omast kõrgem, kuid kuna tavaliselt pole tegemist kuigi suure laenusummaga ning omafinantseeringut pole vaja, on need kindlasti argumendid, mis väikelaenu kasuks räägivad,» tõi Rebane välja.