Mitte ainult pidu: kuidas ühenduda jaanidel enda, teiste ja loodusega

Kahtlemata on praegusel ajal kõrgendatud meeleolud – suve ametlik algus, pööripäev, pidustused. Suvi saab sisse täie hoo. Traditsioonid on riigist riiki erinevad, kuid läbivalt on praeguse aja olulisim osa päikese tähistamine, mis on hetkel täisvõimsusel, eriti sel aastal. Päike annab energiat ja jõudu, laeb akusid.