FOTOD ⟩ Eesti mainekas iglusaunade tootja rajas Noblessneri esimese võimsa iglupargi

«Iglupargiga muutuvad iglusaunad märksa laiemalt kättesaadavaks ja teades, et saunatamine on Eesti inimesel justkui veres, siis on see mugav võimalus kõigile saunakultuuriga tihedamini kokku puutuda. Täiesti omamoodi uuendus on mereäärsed kontoriruumid, mis sobivad näiteks nii ajutiselt töötamiseks või inspireerivate koosolekute pidamiseks. Kuigi asukoha valikul ei otsinud me pargi jaoks tingimata linnaruumi, siis usun, et vaadete ja miljöö poolest on Noblessner parim asukoht, kus täislahendusega esmakordselt välja tulla,» selgitab ta.