Uus kaardirakendus võimaldab kiirelt leida lähima avaliku WC

Kaart on loodud abistama eeskätt põletikulise soolehaigusega inimesi, kuid kasu on sellest kahtlemata kõigil. «Põletikulise soolehaigusega inimesi on Eestis umbes 2500, lisaks saab uue diagnoosi igal aastal veel umbes 500 inimest. Sellise diagnoosiga inimestel võib tekkida vajadus käia tihti ja ootamatult WC-s,” räägib Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi juhatuse liige Janek Kapper.