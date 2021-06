Millises kategoorias on sinu kodu? 7 levinuimat disainistiili

Boho, mis on lühend sõnale bohemian e. boheemlaslik, armastab mustreid, kihte, tekstuure ja taimi. Selle maksimalistliku stiili austajad koguvad põnevaid kujunduselemente ja eksponeerivad neid oma kodus. See aga ei tähenda, et boho stiil peab olema kirju ja värviline, see võib olla ka keskendunud valgetele ja neutraalsetele toonidele. Palju kasutatakse punutud elemente. Olles inspireeritud ränduritest, kelle stiil oli kombinatsioon erinevatest kohtadest, mõjub boho kunstilise, rikkaliku ja elujaatavana. Boho juurde käivad kindlasti nostalgilised mööbliesemed ja kujunduselemendid ning taaskasutuspoed.