Kirjus maailmas valib üha enam inimesi minimalismi. Paljude jaoks ei ole aga tüüpiline minimalism realistlik, kuid see ei tähenda, et sellisest mõtteviisist ei saaks kasu lõigata. Ennast moodsaks renessansinaiseks nimetav Christine Platt avaldas hiljuti raamatu «The Afrominimalist's Guide to Living With Less», kus ta kirjeldab enda arusaama minimalismist.