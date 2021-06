PIDEV PROBLEEM ⟩ Mida teha suurprügihunnikutega?

Ebavajalikke suuri asju ei tohi keldrites suvaliselt ladustada – tegemist on tuleohtliku kraamiga. «Suurimaks probleemiks suurprügi kogumisel on see, et kui tellitakse suur (ehitusprügi)konteiner, siis on naabermaja elanikud nagu prussakad selle ümber ja püüavad ka oma sodi sinna toppida ning osad konteineri tellinud ühistu liikmed ei suudagi enam oma prügi sinna ära mahutada,» selgitab Limbach.