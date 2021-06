Olulisi põhjuseid, miks kaasomandis kinnisvara vältida

«Kuigi juriidiliselt on tekkimiste aluste poolest nii kaasomand kui ka korteriomand hetkel sarnased, muuhulgas luuakse ka uued korteriomandid kaasomanike vahel sõlmitud eriomandi loomise kokkuleppega, siis hilisema kasutamise ja käsitamise vahel on seadustest tulenevad erisused, mis on seotud peamiselt pinna kasutuse ja ostueesõigusega,» ütleb Pindi Kinnisvara hindamisteenuse juht Andres Teder ning lisab, et turul väljakujunenud praktika kohaselt peetakse paremaks ja kindlamaks korteriomandit.