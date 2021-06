FOTOD ⟩ Eesti pere kodus puhkes õide imeline öökuninganna

Kuukaktus on varemgi õitsenud, aga nii rikkalikku õitsemist pererahvas varasemast ei mäleta – korraga on avanenud viis õit. Paar-kolm lillesilma on pererahva juba närtsinud ja paar on veel oma avanemiskorda ootamas.

Öökuninganna ehk suureõieline kuukaktus (Selenicereus Grandiflorus) on kaktuste seas üks legendaarsemaid. Õieilu jagub öökuningannal paraku vähe – juba järgmiseks hommikuks on imeilus õis närbunud. Arvatakse, et öökuninganna õitseb vaid ühel ööl aastas. Tegelikult see nii pole: üks õis on tõepoolest vaid ühel ööl avatud, ent järgmistel öödel puhkevad õide juba uued. Öökuningannat kui liiki kirjeldas esimesena Rootsi botaanik ja zooloog Carl Linné 1753. aastal, kuid seda taime tunti ammu enne seda