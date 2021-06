KATKEND ⟩ Kas broilereid saab kasvuhoones pidada?

Kasvuhoones on broilereid päris hea pidada, kuid peab arvestama, et palavate ilmadega tõuseb sisetemperatuur üle 50 plusskraadi ja seda nad üle ei ela. Uste ja tuulutusavade lahtihoidmine ei langeta temperatuuri piisavalt. Seetõttu oleks vaja linnud päevaks välja ajada. Kõigile tibudele ei jõua kohale, et kui temperatuur kasvuhoones kerkib ja on minestamiseni palav, siis tuleb välja minna. Seega peab neid aitama, näiteks murureha ja häälitsusega šš-šš-ššš. Sama teema on ka väljast sissesaamisega. Mingil hetkel nad siiski õpivad sisse-välja käimise ära.