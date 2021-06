TEE MÄRKMEID ⟩ Kasulik tehnika, kuidas kinnisvara müügihinda endale sobivas suunas kruttida

Kinnisvara müügihinna määramisega on võimalik väga kergelt mööda panna. Piisab sellest, kui vaadata, milline on naabermaja sarnase korteri pakkumishind ja võibki õnnetus käes olla, sest see number ei pruugi mingil moel tegelikkusele vastata.

«Esimese asjana tuleks maakleril ette võtta sarnaste objektide värskete tehingute hinnad ja nende arv ning kõrvutada andmeid müügipakkumiste arvu ja hindadega. Neid nelja parameetrit koos hinnates on võimalik saada suhteliselt täpne tulemus, kui palju kinnisvaraobjekt väärt on. Viienda mõõdikuna võetakse arvesse ka turuolukord, kui see järsult muutunud on, sh finantseerimistingimused ja muu selline, mis otseselt turu likviidsust ja seega ka hinnataset mõjutavad,» ütleb Novikov ning lisab, et on veel kaks väheräägitud faktorit.

«Esiteks hindavad omanikud tavaliselt oma kinnisvara eelkõige emotsionaalsetel põhjustel üle, teiseks aga liigub turul inimesi, kes ongi valmis turuhinnast rohkem maksma. Viimaseid nimetatakse erihuvidega ostjateks,» sõnab Novikov.

Tema sõnul on erihuvidega ostjaks inimene, kes on teatud kinnisvaraobjekti eest valmis turuhinnast rohkem maksma peamiselt isiklikel põhjustel. Erihuvi on harva linnaosa või asumipõhine, erihuvi on tavaliselt konkreetse kvartali, maja või isegi trepikoja põhine – näiteks ema soovib kolida tütrega ühte majja või sõber soovib sõbra kõrvalkorterit osta.

«Nüüd jõuan müügitehnikani. Eeldusel muidugi, et müüjal on aega, tasub esimeseks kaheks nädalaks eeltoodud parameetrite abil määratud müügihind teadlikult kõrgemaks tõsta – kui palju täpselt, see sõltub juba piirkonna ja konkreetse vara ainulaadsusest. Selle eesmärk on püüda just erihuvidega ostjaid, kes väga kiivalt igapäevaselt uusi pakkumisi raalivad. Kui paari nädala jooksul neid ei tule, siis neid sellele objektile hetkel turul ka pole. Edasi tasub etapp-etapi kaupa müügihinda alandama hakata seni, kuniks käes on tegelik turuväärtus,» soovitab Novikov.