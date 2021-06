TOIDUAMET ⟩ Ära jäta poekotti kuuma autosse!

Põllumajandus- ja Toiduameti peaspetsialist Triinu Allika tuletab meelde, et kiiresti riknev toit peab võimalikult kiiresti jõudma poest koju külmkappi. Tihti ostetakse linnast toidupoolis kaasa ning see jäetakse pikaks ajaks autosse. Sedasi aga võib toit kaotada kiirelt oma kvaliteedi ning ruttu rikneda, sest soe keskkond soosib mikroorganismide paljunemist.

«Sellised tooted nagu näiteks sink, vorst, suitsu- või külmsuitsukala, hummus, värske pesto, salatid, toores liha jne vajavad kindlat temperatuuri. Selleks, et tagada toidu värskus, tuleks tooted osta võimalikult kodu lähedalt. Juhul kui soovitakse siiski linnast maale minnes toit kaasa võtta tuleks kasutada näiteks jahutuskotti, mis aitab õiget temperatuuri hoida,» soovitab Allika.

Oluline roll on ka kauplejatel, sest külmalettide korrasolek on toiduohutuse tagamisel väga tähtis. Nii külmkappide kui ka sügavkülmikute temperatuuri tuleb palava ilmaga pidevalt kontrollida. Sedasi on võimalik kiirelt tuvastada võimalik temperatuurilangus või külmiku rike.