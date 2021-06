EKSPERT SELGITAB ⟩ Miks on Tallinna kinnisvarapakkumised tehingutest viiendiku võrra kallimad

Pindi Kinnisvara juhatuse liikme Peep Soomani sõnul on Tallinnas anomaalne olukord, kus kõikide korteriomandite tehingute keskmine hind on 2218 eurot ruutmeetri kohta, pakkumiste keskmine hind on kerkinud aga ligi viiendiku võrra kõrgemale ehk 2626 euroni ruutmeetri kohta.

«Asi on selles, et viimase poole aasta jooksul on turule lisandunud väga palju uusi arendusprojekte, mis eelmisel aastal vahepeal külmutati. Huvi nende vastu on ka suur, kuid hetkel mõjutavad müügis ja ehituses olevad arendused ainult pakkumishinda,» sõnas Sooman.