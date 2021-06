Roppused seinal ja külmikus roiskuv lihakänts: huvi Ameerika kolemaja vastu on osutunud üle mõistuse suureks

Ameerikas Colorado osariigis asuva kolemaja eest küsitakse 590 000 dollarit ehk ligemale 495 178 eurot. Õnnetu ilmega kodu omaniku sõnul on tegu on maapealse põrguga, millesse on jätnud oma pitseri tema eelmine üürnik, kes ei vaevunud ei üüri maksma, ei tema kodust välja kolima.