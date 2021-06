Inglise kroonjuveel! James Bondi tegelaskuju sünnikoht avab uuel aastal taas uksed

Londonis asuv endine valitsushoone (Old War Office) on märgilise tähtsusega Suurbritannia ajaloos. 1906. aastal arhitekt William Youngi projekti järgi valminud hoone kirjutas ajalukku kirjanik Ian Fleming, kes oma siinviibimise ajal tuli maailmakuulsa James Bondi tegelaskuju peale. Samas majas on filmitud ka arvukaid Bondi-filme, vahendab väljanne House Beautiful.