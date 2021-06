Palavate ilmadega ole ettevaatlik, et taimi mitte liiga sageli kasta

Mõnusalt kuum ja kuiv ilm teeb rõõmu rannaskäijatele, aga mõnevõrra vähem aiaomanikele. Võib tekkida soov taimi pidevalt kasta, et veenduda, et need ära ei kuiva. Uibometsa sõnul tuleb sellega olla ettevaatlik. Kastmise kuldreegel on: kasta harva, aga korralikult.