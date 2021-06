PILDID ⟩ Pärnu vanalinnas on müüa korter, mille katuseterrass on suurem kui keskmine ühetoaline korter

Kahetoaline korter asub 2010. aastal valminud hoovipoolses juurdeehituses, mille trepikojas on vaid kaks korterit. Privaatne, suurepärase asukoha ja interjööriga korter vahetab omanikku 330 000 euroga.

Kahel tasapinnal paikneva korteri põhikorrusel on esik, avar ja valgusküllane klaasseinaga elutuba-köök, magamistuba, vannituba ja saun. Elutoast pääseb päikesepoolsele terrassile.

Korteri teiselt korruselt leiab klaaslaega elutoa, kus saab öösiti tähistaevast imetleda. Lisaks on siin suur 32,2-ruutmeetrine terrass. Hoovis on ratastele mõeldud väikekuur, keldrikorruselt leiab aga panipaiga, kuhu on võimalik üleliigsed esemed hoiule panna.