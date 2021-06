OHUTUS ENNEKÕIKE ⟩ Jaanilõkked otsivad valvureid!

Lõkkevalvuri ülesanne on jälgida, et lõkke tegemisel järgitaks tuleohutusnõudeid ja selle juures oleks turvaline olla. Valvur hoiab silma peal ka jaaniseltskonnal, hoolitseb selle eest, et kõik järgiks ohutusreegleid, ning kui tähistamine lõppeb, kustutab valvur lõkke.

Kuna juunikuu on pakkunud suviseid soojakraade ja võrdlemisi vähe sademeid, on loodus tuleohtlik. Seetõttu on ülimalt oluline, et iga lõkke tegemisel peetaks kinni lihtsatest näpunäidetest.