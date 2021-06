PROOVI KA ⟩ Vähelevinud, ent tõhus moodus roostevabast terasest valamu läikima löömiseks

Beebiõli on nii imikute kui ka täiskasvanu kuivale nahale heaks leevenduseks ja niisutuseks, ent kas teadsid, et sellega annab ka majapidamises väga suure töö ära teha? Näiteks sobib see suurepäraselt tuhmunud roostevabast terasest kraanikausi läikima löömiseks.