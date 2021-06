Hallitusplekid tekivad kõige kergemini dušipõrandale ja vetsupotti, kirjutab firstforwomen.com. Kui oled märganud, et WC-puhastaja teeb head tööd, võid rõõmustada, sest sama kehtib ka duši ja vanni puhul! Lisaks on see hulga soodsam, kui katsetada eraldi toodetega, mida läheb tihtipeale vaja mitu. Blogija Kathryn Snearly soovitab osta puhastaja, mis sisaldab valgendajat, sest see teeb kõige puhtama töö.