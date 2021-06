GALERII ⟩ 90ndate glamuur: vaata, milline retropärl peitub selles Sõle tänava majas

Teisel korrusel asuval avaral ja valgusküllasel, läbi maja planeeringuga korteril on lisaks kahe ruutmeetri suurune rõdu ja see tuleb täielikult möbleerituna. Korterile on paigaldatud valvesüsteem ja kaabelTV, põrandat katab naturaalne parkett. Pilk tasub heita ka lakke, mida katavad kaunid valgustid ja huvitavad lahendused.