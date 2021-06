PROOVI KA ⟩ Uus testkeskkond võimaldab notaritehingu kaugtõestamist eelnevalt katsetada

Distantsilt videosilla teel notariaalsete toimingute tegemist võimaldav kaugtõestamine käivitus enam kui aasta tagasi, kuid vastvalminud proovikeskkond võimaldab enne reaalse tehingu toimumist veenduda, et kõik kaugtõestamiseks vajalikud tehnilised eeldused on täidetud.

Tuhanded kaugtõestamised on aga näidanud, et alati ei pruugi inimeste arvuti olla varustatud vajaliku tehnoloogiaga, see on valesti seadistatud või hoopiski ei tööta. Mõningatel juhtudel takistab ka tarkvara, näiteks tulemüürid, kaugtõestamise tegemist. Notariaalse toimingu tegemisel ebamugavuste ja segaduste vältimiseks loodigi testkeskkond, kus saab juba enne kaugtõestamist veenduda, et arvuti võimaldab tehingus tõrgeteta ja turvaliselt osaleda.