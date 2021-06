Soovid suvel pidada suuremat pidu? Kiirusta: renditoodete broneeringud täituvad mühinal

«Nüüd, kus väliüritustele seatud piirangud on märgatavalt leevenenud ning suviselt soojad ilmad inimesed välja meelitanud, soovitakse korraldada aina rohkem erinevaid väliüritusi. Arusaadav, et tahetakse üle pika aja kokku saada ja ühiselt aega veeta. Olime nõudluse kasvuks valmis, kuid paneme siinkohal inimestele südamele, et üritusi organiseerides tuleks broneeringud aegsasti ära teha, sest nii mõnedki tooted võivad olla juba teatud kuupäevadeks täiesti välja renditud,» selgitab Funrenti tegevjuht Rauno Viljarand.

Võrdluseks saab tuua välja 2019. aasta suve alguse, mis oli töömahu poolest renditoodete pakkujatele üks tihedamaid perioode (2020 oli piirangute tõttu märksa madalama nõudlusega). Nimelt esitati 2019. aasta juunikuu esimese kolmandiku jooksul kodulehel päringuid pisut üle 30, 2021. aasta samal ajaperioodil on päringute hulk aga enam kui neljakordistunud, ulatudes pea 140 päringuni. Sellest on omakorda veel välja jäetud püsiklientide päringud, kes esitavad neid peamiselt telefonitsi ja meili teel.

Viljarand lisab: «Tulevikku vaatavalt näeme, et aktiveerumist on tunda mitmel tasandil. Broneeritakse nii firmade kui ka eraisikute poolt, era- ja avalikeks sündmusteks. Kehtib see nii väiksemate aiapidude kui ka suuremate sündmuste puhul: broneerige aegsasti, et kellelgi ei jääks kasutamata võimalus nautida lõpuks ka füüsilisi üritusi.»