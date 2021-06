Mitmekesi väikestes eluruumides elamine on kahtlemata keerulisem. Helid on kergemini kuulda, raskem on leida privaatsust ja seada piire. Läbirääkimiste pidamine ei ole tihti lihtne, kuid on ülimalt oluline, et seda teeksid, et kooselu oleks võimalikult sujuv ja stressivaba.