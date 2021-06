Hullumeelne! Toataime eest käidi oksjonil välja tohutu summa

Veebioksjonimaja Trade Me pressiesindaja Millie Silvesteri sõnul oli see suurim võistupakkumine, mis nende veebilehel korraldatud on. Kallihinnalisel minimonsteral on kaheksa lehte, üheksas neist peaks peagi lahti rullima. Taim on hästi juurdunud ning selle nahkjad lehed on tugevad ja terved, kinnitab oksjonimaja.