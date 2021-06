Sellel väiksel kavalusel, mida on hakanud kasutama nii sisekujundajad kui asjaarmastajad, on võimas mõju. Uksega seinale piltide, maalide ja postrite riputamisel ära peatu ukseni jõudes, vaid riputa kunsti ka ukse kohale. See tekitab automaatselt rikkalikuma ja huvitavama efekti. Kokkuvõte erinevatest kasutusvõimalustest ja lahendustest on teinud apartmenttherapy.com: