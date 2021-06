Kas tulemas on üürikorterite hinnatõus?

Teistest enam on vähenenud väikeste ehk ühe- ja kahetoaliste korterite üürikuulutuste arv. «Üüripakkumise vähenemise taga võib näha mitmeid tegureid. Mõned korterid lähevad pikaajalisest üürist tagasi lühiajalise üüri ehk majutuse turule. Mõnevõrra võiks üüripakkumine väheneda ka selle arvelt, et teenindusettevõtete avamine tähendab täiendavat tööjõuvajadust, kellest osa tuleb Tallinna üürikorterisse muudest Eesti piirkondadest,» selgitas portaali juht Tarvo Teslon.

Üüripakkumiste hind on jätkuvalt kõrge pakkumise tõttu endiselt surve all. Samas on korterite ostu-müügihinnad oluliselt tõusnud ja tavapäraselt on üürihind liikunud ostu-müügihindadega samas taktis. Siit tuleneb üürileandjate poolne mõningane soov ja surve hindu pisutki ülespoole kruvida.