Paljud uhked hooned seisavad tühjana ja see suurendab oluliselt nende ohtu langeda röövlite ja sissemurdjate ohvriks, isegi siis, kui on palgatud turvateenistus, kirjutab metro.co.uk. Ettevõte Live-in Guardians on leidnud sellele lahenduse, viies kokku kodude ja koduhoidjate vajajad.