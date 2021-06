3 asja, millele võiksid 30ndates kulutada veidi lisaraha

30ndates oleme üldiselt finantsiliselt iseseisvamad ja ka koduelu hakkab paika loksuma. Staadium, mil tunned, et oled rahaliselt kindlamas kohas, võib loomulikult tulla ka enne või pärast 30ndaid. Igaühe olukord ja teekond on erinevad ning «30ndad» on pelgalt märgis kirjeldamaks meeleseisundit või faasi elus. Apartmenttherapy.com on kirja pannud kolm asja, mille pealt ühel hetkel enam kokku hoida ei tasuks.