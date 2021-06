EESTI HARIDUSMEKAD ⟩ Julgete geomeetriliste joontega Jäneda sovhoostehnikum paistis silma ka uuendusliku õpikeskkonnaga

Maastikukujunduse spetsialisti taustaga Pormeister lahendas väljakutse meisterlikult. Sovhoostehnikumi uus osa on suurepärane näide keskkonda sobituvast arhitektuurist, mis on hästi ära tabanud ka tolle aja modernistlikud suundumused – pärast sõda pikalt püsinud loominguline seisak arhitektuuris asendus uuenduslike vormikatsetustega. Julgete geomeetriliste mahtudega hoone paistis silma ka uuendusliku õpikeskkonnaga.

Kui 20. sajandi alguses ehitatud Jäneda mõisa neogooti stiilis peahoone pilgupüüdjaks on kaheksanurkne torn, siis uue ansambli meistriteos on erilise katusekonstruktsiooniga saaliosa, mille lahendus on inseneridele mokkamööda. Neljast hüperboolse paraboloidi kujulisest koorikust moodustunud katus on valatud õhukesest betoonist. Künka jalamile rajatud hoone ette kujundas arhitekt tehistiigi, mis moodustab ülejäänud maastikuelementidega selge terviku ja tõstab esile hoone asetsemise maastikul.