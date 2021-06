AJALOOPÄRL ⟩ Unistad oma veinimõisast, siidrikojast või hoopis suvilast? Vana-Vigalas müüakse ajaloolist viinavabrikut

19. sajandil ehitatud viinavabrik asub iidse tammepargi vahetus läheduses ning on hoolimata möödunud aegadest ning ajahamba puremisest igati korralik ja puhas. Viinavabrik on osa Vana-Vigala mõisakompleksist, mille rajas Uexküllide aadlisuguvõsa.

Hoone on konverteeritud ja olnud kasutuses kuivatina, mis võib olla ka põhjuseks, et hoone puitosad on siiani väga heas seisukorras. Massiivsed puidust talad ja põrandalauad, mida ei kohta enam tänapäeval, on siin suurepärases sümbioosis punaste telliste ja paekiviga.