Keldrid on teadagi niisked kohad. Kui hoida seal asju, mis hoiavad niiskust endas, näiteks vanad pildid, kaisukarud või riided, võib tekkida hallitus, kirjutab Apartmenttherapy.com. Kui tahad selliseid asju siiski keldris hoida, paiguta need vaakumkottidesse. Lisaks veendu, et riiulid, millel asju hoiad, oleksid maast veidi kõrvemal.