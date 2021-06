OMAPÄRANE PAKKUMINE ⟩ Kas kilpkonnaga tuleb kaasa maja või majaga kilpkonn?

See maja, mis asub külas nimega Box, tuleb tõelise "kastist välja" pakkumisega. Maja, mida kutsutakse The Old Dairy (inglise keeles «vana meierei»), on nelja magamistoaga ajalooline pärl, mis kõrgub kolmel korrusel ja sisaldab 240 ruutmeetri jagu elamispinda. Sisse pääseb kauni plaaditud koridori kaudu, edasi tuleb uhke söögisaal ja kelder. Kamin, kaks aeda, kodukontor, talveaed, ajastutruud lisandused ja valgusküllus – see kõik on seal olemas.