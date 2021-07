Koduaia ilumuru: elurikkuse näidisvastand!

Ameerika eluviiside etalon on erkroheline hooldatud muru, mis laiub ameeriklase suure elamise ümber. Pidevat kastmist nõudev hooldamine raiskab tohutult vett. Tekkinud on lausa Instagrami-kontod, mis on pühendatud «ameerika muru hävitamisele». Ka Ühendkuningriikides on arvutatud, et muru kastmisel võib tunnis kuluda sama palju vett kui inimene muidu tarbib nädalas. Arvestades, et Inglismaal võib juba 25 aasta pärast saabuda veepuudus, on see tegelikult, kui mõtlema hakata, naeruväärne.