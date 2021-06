Põrandal magamine: elustiil, seljaravi või lollus?

Põhjuseid põrandale magama asumiseks on mitmeid. Tehakse seda kas armastusest jaapani eluviisi vastu, seljavalude tõttu või avastatakse juhuslikult, et selline lahendus meeldib. Minimalismi populaarsuse tõusuga on paljud jätnud voodiraami ostmise vahele ja paigutanud madratsi otse põrandale – eriti levinud on see noorte seas.