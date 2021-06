See on parim viis raamatute hoiustamiseks

See vana klassika, mida kutsutakse barristeriks (19. sajandi Inglismaal tähendas see advokaati), võib olla mitmesugustes suurustes ja kujuga, kuid tähtis on, et riiulil oleks klaasist uksed, mis kaitsevad raamatuid ja muid esemeid tolmu eest. Lisaks on sellel riiulil vanamoodne võlu ja samas elegantsus ja väärikus. Nimi «advokaadi raamaturiiul» tuleneb sellest, et advokaatidel oli rohkelt raamatuid, mida nad töö tarbeks kasutasid.