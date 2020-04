VIDEO ⟩ Köögiviljakoorijast vaimustunud mees: mul ei olnud aimugi, et see seda teeb!

Kasutaja RattlesnakeJake poolt üles laetud videos näitab köögiviljakoorijast vaimustunud mees, kuidas seda kaadervärki tegelikult kasutama peab. «Issand jumal! Mul ei olnud aimugi, et see seda teeb!» ütleb mees videos üllatunult.

Koorimisnipp ise on väga lihtne. Nimelt tuleb esmalt kätte haarata köögiviljakoorija ja porgand. Järgmisena tuleb koorijat mööda porgandi pinda edasi ja tagasi liigutada. See, et koorija võtab mõlemat pidi liikudes koore maha oli mehe jaoks suur üllatus.