Kaval nipp, et toit külmkapis kauem säiliks

Schaffner soovitab hoida külmakambris võimalikult madalat temperatuuri, kirjutab marthastewart.com. Tähtis on, et temperatuur ei langeks üheski külmakambri osas alla nulli, kuna siis hakkab toit jäätuma ja muutub söömiskõlbmatuks. «Külmutuskappides on enamasti keeratav lüliti, millega temperatuuri kontrollida. Kuid seal olevad numbrid ei tähenda suurt midagi,» sõnab Schaffner. Selleks, et teada saada, mis temperatuur külmakambris tegelikult on, soovitab ekspert kasutada termomeetrit.