Esikust vannitoani: asjatundja selgitab, kuidas koju mööblit valida

Esik on kodu olulisim ruum. Esikust sisse astuv inimene kujundab oma arvamuse maja või korteri ja selle omanike kohta, on Koreline veendunud. Klassikaliselt kuulub esikusse garderoob või riidekapp, jalatsiriiul ja väikese riiuli või lauaga peegel. Kui ruumi pindala võimaldab, võiks istumise jaoks olla väike tumba või sohva. Väga väikeses esikus võib ruumiprobleemi lahendada nurgakapi paigaldamine.

Elutoamööbel peaks maakleri sõnul olema mitte ainult puhkamiseks mugav, vaid ka esinduslik. Mudelite valimisel lähtutakse ruumi soovitud kujundusstiilist, koduomaniku rahalistest võimalustest ja elutoa funktsioonist. Klassikaliselt kuuluvad elutuppa diivan, tugitoolid, diivanilaud, telerialus, vahel ka suurem söögilaud ja toolid. Söögilaua valikul soovitab ta arvestada sellega, et laua ümber mahuks mugavalt istuma mitte ainult leibkond, vaid ka külalised.

Magamistoas on kõige olulisem mööbliese loomulikult voodi. Voodit ostes tuleb Koreline sõnul erilist tähelepanu pöörata madratsile, see valitakse kõige sobivama jäikusastmega. Isegi üheinimesevoodit valides on peamine kriteerium selle maksimaalne võimalik laius, mida magamistoa pindala võimaldab. Öökapid asetatakse tavaliselt voodi külgedele. Juhul kui eraldi riietusruumi pole, asetatakse magamistuppa riidekapp, tool või tugitool ja tualettlaud või kummut.