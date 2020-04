Viis puu- ja köögivilja, mida algajal aednikul kasvatada ei tasuks

Viinamarjade kasvatamine on aeganõudev tegevus, mis nõuab kannatust, kirjutab foodandwine.com. Keskmiselt kulub istikul kaks aastat enne, kui see hakkab vilja kandma. Lisaks ei ole Eesti kliima viinamarjade jaoks ideaalne ning külm talv võib taimele liiga teha.

See köögivili kasvab väikestest pirtsakatest seemetest, mis vajavad idanemiseks pidavalt niisket mulda. Selleri kasvatamisele kulub mitu kuud, mille autasuks ei ole mitte mahlane tomat või magus maasikas, vaid seller. Lisaks ei ole kodus kasvatatud seller ilmselt sama maitsev kui poest ostetu.

Lillkapsas on väga nõudlik temperatuuri osas. Nimelt ei meeldi sellele köögiviljale temperatuuri kõikumine. Lisaks meelitavad lillkapsa pead kohale lugematul hulgal erinevaid kahjureid, kes taime pintslisse võtavad. See teeb selles tülika köögivilja, mida oma kodus kasvatada.

Ka see köögivili meelitab kohale kõikvõimalikke kahjureid. Taim kasvab suureks ainult soojal suvel, seega kui suvi on jahe, siis baklažaanist asja ei saa. Taimele tuleb kindlasti ka toestada, kuna rasked viljad võivad oksa pooleks murda või vajub see liialt longu.