Pangalaenuta jäänud korteriühistud saavad edaspidi riigilt abi küsida

«Suurematest linnadest eemal asuvate korterelamute ühistutel on tihtipeale raskusi, et saada hoone korrastamiseks laenu, sest nendes piirkondades on kinnisvara väärtus madal ja pangad on seetõttu laenu andmisel ettevaatlikud.Turutõrke leevendamiseks hakkame nüüd neile korteriühistutele ise läbi KredExi laenu pakkuma,» lausus majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Aasa sõnul on sealjuures oluline vältida pankadele konkurentsi osutamist. «Seetõttu on uus laen suunatud neile ühistutele, kes on saanud pangast renoveerimislaenu taotlusele negatiivse vastuse või on neile laenu pakutud turutingimustega võrreldes oluliselt ebasoodsamalt,» lisas ta.

Laenu sihtrühmaks on krediidivõimelised korteriühistud, kelle hallatavas elamus on vähemalt kaks korterit. Finantseeritakse renoveerimistöid, millega tagatakse korterelamu ehituskonstruktsiooniline stabiilsus, suurendatakse elamu energiatõhusust või millega paranevad korterelamu elanike elamistingimused.