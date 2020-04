Pikalt põlu all olnud mööbel on ühtäkki jälle trendikas

Peeglitega kaetud mööbel on tõusev trend, mis ühest otsast õhkab luksusest, teisalt on jällegi väga praktiline. Peegelpindadega kaetud mööblitükid on nimelt vajalikuks päästerõngaks väikestes majapidamistes. Need mitte ainult ei muuda tuba valgusküllasemaks, vaid ka näiliselt avaramaks, vahendab apartmentherapy.com.