Norra nudistide näppude vahelt libisenud Šotimaa saar otsib uut omanikku

25,9 hektari suurune saarel elasid inimesed viimati 1934. aastal, kui saar oli kodus perekond Sinclairile, kes seal lambaid kasvatas, kirjutab thescottishsun.co.uk. Kuigi saar on ülejäänud maailmast eraldatud, tabas Linga saart hiljuti suur skandaal. Nimelt soovis 2016. aastal saare ära osta grupp Norra nudiste, kes soovisid sinna puhkekeskust rajada. Ümbritsevate saarte elanikele ei olnud see aga meeltmööda ja nudistide plaanidele tõmmati kriips peale. Saar on koduks ka laevavrakile, mis on seal juba 1923. aastast roostetanud.