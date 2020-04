Aeda pubi ehitanud mees: see on elupäästja, naisel on suur veinivaru

Ehitussektoris töötav mees alustas pubi ehitamist eelmisel aastal, kuid see jäi tal soiku, kirjutab storytrender.com. Nüüd kui Ühendkuningriigis on kehtestatud eriolukord, leidis mees uuesti indu, et ehitus lõpetada. Nüüd veedab Matt õhtud oma isiklikus pubis rahulikult õlut libistades. Kuid Matt ei ole kitis ja lubab ka teistel pereliikmetel oma meistriteost külastada.

Aeda ehitatud pubi. FOTO: Caters News Agency/Caters News Agency/Scanpix

Näiteks on Matti abikaasa Hayley pubi üks püsikundedest, kellel seal oma isiklik Sauvignon Blanci varu on. Pubi baar on täidetud kõige hea ja paremaga. Üles on seatud ka suur televiisor, helisüsteem ja valgustid.

Kokku kulus mehel pubi ehitamisele 3500 naela ehk ligikaudu 4000 eurot. «Ma olen alati tahtnud aeda päris oma pubi. Nüüd kui oleme sunnitud päevast päeva kodus olema, on sellest saanud elupäästja. Siia tulles tekib tunne nagu ei olekski kodus,» sõnab Matt.

Aeda ehitatud pubi. FOTO: Caters News Agency/Caters News Agency/Scanpix