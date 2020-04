Mustamäel valmib järgmise aasta sügisel uus eksklusiivne elurajoon

Heledates toonides siseviimistlusega kodud on kaasaegsed ja valgusküllased ning seal on hõlpsasti ruumi nii igale pereliikmele kui ka olulistele asjadele. Iga kodu juurde kuulub hubane rõdu ja esimesel korrusel asuv mahukas panipaik, kus hoida hooajaväliseid asju. Mugava ja turvalise elukeskkonna kujundamiseks on autode parkimine korraldatud majaaluses või tõkkepuuga piiratud väliparklas.