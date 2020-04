PILDID ⟩ Nõmme mändide all on müüa romantiline villa

Kahekorruseline kuuetoaline elumaja on ehitatud arhitekt Ike Volkovi projekti järgi kvaliteetsetest materjalidest. Hoone kogupindala on 329,8 ruutmeetrit. Maja interjöör on ühtne ja moodustab ilusa terviku. Erilist tähelepanu on pööratud tualettruumidele ja vannitubadele, mis on avarad ja omanäolised.