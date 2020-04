Koristusekspert: see on kõige hügieenilisem viis nõusid pesta

Juhul kui oled nõudepesumasina omanik, siis oled õnnega koos. Koristuseksperdi Sean Parry sõnul on just nõudepesumasin kõige hügieenilisem viis nõusid pesta, kirjutab rd.com. «Põhiline erinevus käsipesu ja masinpesu vahel seisneb vee temperatuuris. Käsipesul kasutatakse enamasti toasooja või natukene soojemat vett, kuid see ei ole piisav, et viiruseid ja baktereid hävitada,» sõnab Parry.