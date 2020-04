Lihtne juhend, kuidas poti põhja kõrbenud toidust jagu saada

​Esimese sammuna kalla poti põhja vett ja aseta see pliidile. Kuumuta vett madalal temperatuuril ja hakka pannilabidaga poti põhja kõrbenud mustust lahti kraapima. Tee seda kuni suurem mustus on põhjast lahti tulnud. Juhul kui see ei toimi, kalla vette törts äädikat. Sedasi tuleb mustus hõlpsamini poti põhjast lahti.