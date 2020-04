PILDID ⟩ Naine ehitas oma kolmele kassile udupeene aediku

Kasside uue kodu põrand on kaetud ehtsa muruga ning seal on piisavalt ruumi kõigi pereliikmete mugavalt ära mahutamiseks, kirjutab tyla.com. Lisaks kaunistas paar aediku tulukeste, redelite, võrkkiige ja palju muuga. Nüüd saavad paari neljajalgsed pereliikmed nautida värsket õhku ja Holli ei pea muretsema, et üks neist plehku paneb.

Kassiaedik FOTO: Mercury Press & Media/Mercury Press & Media/Scanpix

«Ma olen pikalt mõelnud sellise aediku ehitamise peale. Nüüd kui meie lapsed on kodust välja kolinud, on meie kolm kassi meile lasteks,» sõnas Holli. Kuigi naisel pole midagi selle vastu, et kassid omapäi ringi uitamas käivad, kardab ta, et nad võivad jääda auto alla.

Kassiaedik FOTO: Mercury Press & Media/Mercury Press & Media/Scanpix

Holli sõnul on kassid uue koduga väga rahul. «Tahtsin, et aedik näeks lahe ja šikk välja. Ma arvan, et see õnnestus päris hästi,» sõnas Holli ning lisas, et kassid ei taha enam üldse toas püsida ja kibelevad tagasi aedikusse.